Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену
Киев • УНН
Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.
В суде доказана вина жителя временно оккупированного города Макеевка, который стал командиром незаконных пророссийских военных формирований. Он приговорен за государственную измену к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Злоумышленник, добровольно присоединившись к незаконному вооруженному формированию россии, стал командиром взвода и с огнестрельным оружием неоднократно шел штурмовать украинские позиции.
Сообщается, что в мае 2022 года безработный из временно оккупированной Макеевки добровольно присоединился к мотострелковой бригаде так называемой "днр". В составе этого незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях и оказывал огневую поддержку российским войскам. Позже, с января 2023 года, осужденный перешел служить в "114-й отдельной гвардейской мотострелковой енакиево-дунайской бригаде". Во время участия в боях против ВСУ он получил повышение и стал командиром взвода.
Добавим
Используя огнестрельное оружие мужчина неоднократно участвовал в штурмах украинских позиций, во время одного из которых в начале октября его задержали военные Вооруженных Сил Украины. За государственную измену он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска28 декабрь 2023, 13:36 • 25993 просмотра
Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену
Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.
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