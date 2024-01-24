Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  43159 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  84395 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  131636 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  152924 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  142905 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  140942 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155493 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157127 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  142012 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169709 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:22  •  1985 просмотра

Read in English

Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.

В суде доказана вина жителя временно оккупированного города Макеевка, который стал командиром незаконных пророссийских военных формирований. Он приговорен за государственную измену к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Злоумышленник, добровольно присоединившись к незаконному вооруженному формированию россии, стал командиром взвода и с огнестрельным оружием неоднократно шел штурмовать украинские позиции. 

Image

Сообщается, что в мае 2022 года безработный из временно оккупированной Макеевки добровольно присоединился к мотострелковой бригаде так называемой "днр". В составе этого незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях и оказывал огневую поддержку российским войскам. Позже, с января 2023 года, осужденный перешел служить в "114-й отдельной гвардейской мотострелковой енакиево-дунайской бригаде". Во время участия в боях против ВСУ он получил повышение и стал командиром взвода.

Добавим

Используя огнестрельное оружие мужчина неоднократно участвовал в штурмах украинских позиций, во время одного из которых в начале октября его задержали военные Вооруженных Сил Украины. За государственную измену он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска28 декабрь 2023, 13:36 • 25993 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Мешканець Макіївки, який пішов воювати проти України, засуджений на 15 років за державну зраду
Resident of Makiivka, who went to fight against Ukraine, sentenced to 15 years for high treason
Новости по теме

Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.

Криминал и ЧП •   •  1985 просмотра
Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.

Война •   •  3093 просмотра
Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.

Политика •   •  3101 просмотра
Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Михаил Киперман, подозреваемый в организации преступной схемы, приведшей к убыткам "Укрэнерго" на 716 миллионов гривен, был заочно арестован Высшим антикоррупционным судом.

Криминал и ЧП •   •  4156 просмотра
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Разоблачены на взятке заместитель директора одного из департаментов КГГА и его сообщник.

Криминал и ЧП •   •  5847 просмотра
Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви (МП) проиграла судебный иск на продление договоров безвозмездного пользования памятниками архитектуры национального значения, среди которых Спасо-Преображенский собор и Троицкий монастырь.

Политика •   •  6373 просмотра
Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".

Здоровье •   •  6685 просмотра
Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

В Генштабе ВСУ заявили, что и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Война •   •  10458 просмотра
В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Сейчас дети выписаны из больницы и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

Общество •   •  9633 просмотра
За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Выведенная из эксплуатации исправительная колония в Могилеве-Подольском превращается в лагерь для российских военнопленных, поскольку существующие лагеря в Украине, как сообщается, переполнены. Новый лагерь, который, как ожидается, будет принимать еженедельные визиты международных организаций. Отмечается, что военнопленных сс рф потенциально можно будет использовать для обмена на украинских пленных, которые удерживаются в России.

Война •   •  12321 просмотра
Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии