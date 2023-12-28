Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска
Киев • УНН
Бывшему мэру Святогорска грозит пожизненное заключение за государственную измену и сотрудничество с российскими войсками; он приветствовал оккупантов в 2022 году, а после освобождения сбежал.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего Святогорского городского головы, которого подозревают в государственной измене и коллаборационизме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Прокурорами Донецкой областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего Святогорского городского головы по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)
Детали
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что летом 2022 года войска российской армии взяли под временный контроль г. Святогорск. Предав свое государство, городской голова радушно встретил врага и принял предложение главаря фейковой "днр" занять должность так называемого главы "администрации" города.
"Довольный новым назначением "мэр" выполнял указания кремлевских марионеток и руководил деятельностью "городской администрации". Всячески демонстрируя оккупантам свою антиукраинскую позицию, экс-глава распространил в медиа обращение с выражением личной поддержки и благодарности военнослужащим ВС РФ", - информирует прокуратура.
Прокуратура сообщает, что кроме того, "чиновник" обвинял действующую власть Украины в "противоправных действиях против населения", а украинских защитников - в якобы мародерстве и умышленном поджоге скита Святогорской лавры. В сентябре 2022 года Вооруженные Силы Украины выбили оккупантов из города и тем самым завершили "молниеносную" карьеру гауляйтера, который сбежал вместе с врагом.
Сейчас экс-глава находится в розыске. Максимально ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, прокуратура напомнила, что сейчас в отношении указанного лица в суде находится обвинительный акт по фактам растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины). В рамках расследования уголовного производства следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Краматорске, имущество экс-мэра общей стоимостью более 8 млн грн арестовано и передано в управление АРМА.
Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска
Бывшему мэру Святогорска грозит пожизненное заключение за государственную измену и сотрудничество с российскими войсками; он приветствовал оккупантов в 2022 году, а после освобождения сбежал.
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