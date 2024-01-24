Мешканець Макіївки, який пішов воювати проти України, засуджений на 15 років за державну зраду

У суді доведено провину мешканця тимчасово окупованого міста Макіївка, який став командиром незаконних проросійських військових формувань. Він засуджений за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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Зловмисник, добровільно долучившись до незаконного збройного формування росії, став командиром взводу та з вогнепальною зброєю неодноразово йшов штурмувати українські позиції.

Повідомляється, що у травні 2022 року безробітний з тимчасово окупованої Макіївки добровільно приєднався до мотострілецької бригади так званої "днр". У складі цього незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях та надавав вогневу підтримку російським військам. Пізніше, з січня 2023 року, засуджений перейшов служити в "114-й окремій гвардійській мотострілецькій єнакієво-дунайській бригаді". Під час участі в боях проти ЗСУ він отримав підвищення та став командиром взводу.

Додамо

Використовуючи вогнепальну зброю чоловік неодноразово брав участь у штурмах українських позицій, під час одного з яких на початку жовтня його затримали військові Збройних Сил України. За державну зраду він засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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