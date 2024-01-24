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Мешканець Макіївки, який пішов воювати проти України, засуджений на 15 років за державну зраду

Мешканець Макіївки, який пішов воювати проти України, засуджений на 15 років за державну зраду

Київ • УНН

 • 23632 перегляди

Мешканця Макіївки, який керував проросійськими військовими формуваннями, визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він добровільно приєднався до незаконних збройних формувань росії та брав участь у численних штурмах українських позицій.

У суді доведено провину мешканця тимчасово окупованого міста Макіївка, який став командиром незаконних проросійських військових формувань. Він засуджений за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Зловмисник, добровільно долучившись до незаконного збройного формування росії, став командиром взводу та з вогнепальною зброєю неодноразово йшов штурмувати українські позиції. 

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Повідомляється, що у травні 2022 року безробітний з тимчасово окупованої Макіївки добровільно приєднався до мотострілецької бригади так званої "днр". У складі цього незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях та надавав вогневу підтримку російським військам. Пізніше, з січня 2023 року, засуджений перейшов служити в "114-й окремій гвардійській мотострілецькій єнакієво-дунайській бригаді". Під час участі в боях проти ЗСУ він отримав підвищення та став командиром взводу.

Додамо

Використовуючи вогнепальну зброю чоловік неодноразово брав участь у штурмах українських позицій, під час одного з яких на початку жовтня його затримали військові Збройних Сил України. За державну зраду він засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Державна зрада й колабораціонізм: заочно судитимуть ексмера Святогірська28.12.23, 15:36 • 28262 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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