Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.
Благодаря усилиям 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко осуществлен отпор оккупантам в районе "Царская охота" Авдеевки.
Об этом рассказал в эфире канала Киев24, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, передает УНН.
Заходили ДРГ, немножко "похозяйничали", но спасибо 110 бригаде, которая отреагировала очень мощно, плюс были подтянуты резервы к тому, чтобы эту ситуацию нейтрализовать.
По словам начальник Авдеевской МВА, район "Царская охота" полностью подконтролен ВСУ уже несколько дней, но ситуация там непростая.
Враг давит, штурмует. Позавчера, если не ошибаюсь, в том направлении очень мощно, - они (российские военные - ред.) там пытались применять технику. Но ее сожгли, все атаки отбили
Напомним,
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Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш
Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.
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