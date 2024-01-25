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Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш

Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:20  •  15307 просмотра

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Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.

Благодаря усилиям 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко осуществлен отпор оккупантам в районе "Царская охота" Авдеевки.

Об этом рассказал в эфире канала Киев24, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, передает УНН.

Заходили ДРГ, немножко "похозяйничали", но спасибо 110 бригаде, которая отреагировала очень мощно, плюс были подтянуты резервы к тому, чтобы эту ситуацию нейтрализовать.

 - отметил чиновник.

По словам начальник Авдеевской МВА, район "Царская охота" полностью подконтролен ВСУ уже несколько дней, но ситуация там непростая.

Враг давит, штурмует. Позавчера, если не ошибаюсь, в том направлении очень мощно, - они (российские военные - ред.) там пытались применять технику. Но ее сожгли, все атаки отбили

 - рассказал Барабаш.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации на передовой - особое внимание - Авдеевка.

Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф25 январь 2024, 10:40 • 16740 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Сили оборони вибили ДРГ окупантів з району “Царської охоти” у Авдіївці – Барабаш
Ukrainian Armed Forces knock out occupants' subversive reconnaissance group from "Tsarska Okhota" area in Avdiivka - Barabash
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Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш

Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.

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