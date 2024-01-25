Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш

Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии

По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.