Окупанти атакують Херсон: у місті лунають вибухи

У Херсоні лунають вибухи - армія рф атакує з окупованого лівого берега, передає УНН із посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко.

"У прибережних районах Херсона лунають вибухи! Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон!" - повідомив Мрочко.

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