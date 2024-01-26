Окупанти атакують Херсон: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
російська армія атакує Херсон, в місті чути вибухи. Мешканцям порадили шукати безпечного місця та уникати вікон.
У Херсоні лунають вибухи - армія рф атакує з окупованого лівого берега, передає УНН із посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко.
"У прибережних районах Херсона лунають вибухи! Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон!" - повідомив Мрочко.
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