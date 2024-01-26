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Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів, ворог бив із С-300, є поранена - ОВА

Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів, ворог бив із С-300, є поранена - ОВА

Київ • УНН

 • 107941 перегляди

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Херсону, били із С-300, в результаті чого постраждала жінка, пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та торговий центр. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів російських військ, ворог бив із ЗРК "С-300", відомо про поранену жінку, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. (...) У власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці

- написав Прокудін у Telegram.

Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру, зазначив він.

По Херсону росіяни вдарили балістикою, по області випустили 350 снарядів: є жертва26.01.24, 08:36 • 43710 переглядiв

Юлія Шрамко

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