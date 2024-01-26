Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів, ворог бив із С-300, є поранена - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали двох ракетних ударів по Херсону, били із С-300, в результаті чого постраждала жінка, пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та торговий центр. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.
Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів російських військ, ворог бив із ЗРК "С-300", відомо про поранену жінку, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. (...) У власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці
Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру, зазначив він.
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