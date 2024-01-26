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По Херсону росіяни вдарили балістикою, по області випустили 350 снарядів: є жертва

По Херсону росіяни вдарили балістикою, по області випустили 350 снарядів: є жертва

Київ • УНН

 • 43710 перегляди

Російські війська 73 рази обстріляли Херсонську область, включаючи ракетний удар по Херсону, в результаті чого одна людина загинула і одна була поранена, повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Херсонську область минулої доби російські війська обстріляли 73 рази, у тому числі завдали ракетний удар по Херсону балістикою, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів

- написав Прокудін у Telegram.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торговельний центр у Херсоні; стільникову вежу у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - повідомив Прокудін.

ССО показали як знищили російську БМП-2, що обстрілювала правий берег Херсонщини25.01.24, 22:45 • 29826 переглядiв

Юлія Шрамко

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