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25 январь 2024, 08:30  •  169211 просмотра

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25 январь 2024, 07:44  •  169060 просмотра

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА

Российские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, били из С-300, в результате чего пострадала женщина, поврежден детский сад, многоэтажка и торговый центр. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

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В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Мирнограда Донецкой области ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.

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Количество жертв российского ракетного удара по Харькову 23 января возросло до 11 после того, как от полученных ранений скончалась женщина.

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Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о планах посетить Запорожскую АЭС в Украине в течение следующих двух недель.

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Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

По Сумской области армия рф наносила удары четыре раза за ночь: 16 взрывов

Российские войска четыре раза атаковали Сумскую область Украины в течение ночи, используя артиллерию, минометы, БМП и РСЗО, в результате чего произошло 16 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация. Целями обстрелов стали Ворожбянская, Белопольская и Дружбовская громады.

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По Херсону россияне ударили баллистикой, по области выпустили 350 снарядов: есть жертва

Российские войска 73 раза обстреляли Херсонскую область, включая ракетный удар по Херсону, в результате чего один человек погиб и один был ранен, сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской областной военной администрации.

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По Херсону россияне ударили баллистикой, по области выпустили 350 снарядов: есть жертва

Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.

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Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады

Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.

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В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч

Российские оккупанты понесли значительные потери с начала вторжения в Украину: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они потеряли около 380 600 человек личного состава и 6265 танков. Также потеряно тысячи единиц другой военной техники.

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