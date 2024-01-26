Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА

Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.