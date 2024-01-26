Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поставка самолетов F-16 из Дании в Украину идет по графику, и пока нет никаких угроз срыва этого процесса. Этот шаг рассматривается как исторический шаг для обеих стран.