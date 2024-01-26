Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156728 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183042 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179268 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192845 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196738 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168383 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.

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Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.

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МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

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Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.

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На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.

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На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе

Старший лейтенант полиции получил ранения во время вражеского обстрела в Купянском районе, в результате которого были разрушены дома и хозяйственные постройки. По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе

Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поставка самолетов F-16 из Дании в Украину идет по графику, и пока нет никаких угроз срыва этого процесса. Этот шаг рассматривается как исторический шаг для обеих стран.

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Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16

В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

Несмотря на потерю значительных мощностей возобновляемой энергетики из-за российского вторжения, Украина ввела в эксплуатацию более 660 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики в 2022-2023 годах. Страна стремится, чтобы к 2030 году возобновляемая энергетика составляла 25% ее энергетического баланса.

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В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ

В Кривом Роге задержали ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, который якобы обстрелял дом из РПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение и задержали 36-летнего стрелка.

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В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ

Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.

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Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме