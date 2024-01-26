Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Почти сотня боевых столкновений состоялась на украинском фронте в течение текущих суток. Враг не оставляет намерений улучшить свое тактическое положение на юге и востоке Украины, россияне активно наступают при поддержке авиации и бронетехники, применяют квадрокоптеры типа "FPV", как по позициям украинских военных так и по мирным городам. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 94 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

Согласно опубликованным военными данным россияне суют на 8 направлениях. Самым горячим участком фронта остаются Восток.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск возле Тернов и Торского Донецкой области. Впрочем, оккупантам этого не удалось.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении захватчики атаковали 19 раз в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки. Еще 9 неудачных атак россияне осуществили неподалеку Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили наступление врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.

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На Херсонском направлении в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.