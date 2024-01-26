Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении
Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.
Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве
Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.
россияне сокращают экспорт сжиженного газа из Усть-Луги из-за санкций и дефицита перевозчиков - Reuters
"Сибур", крупнейшая нефтехимическая компания россии, сокращает экспорт сжиженного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за санкционного дефицита газовозов для перевозки СПГ. Это еще больше подорвало российский экспорт топлива, который уже пострадал от пожаров и атак беспилотников.
ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, раскритиковал ООН и Красный Крест за их бездействие после катастрофы российского самолета Ил-76. Он призвал к терпению, пока идет расследование, и обвинил россию в дезинформации.
россияне кое-где вынуждены перейти к обороне: Сырский посетил позиции воинов на Восточном фронте
По словам Сырского, ситуация на Восточном фронте остается сложной. Враг наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.
Замминистра обороны встретился с делегацией Института мира США: говорили о развитии системы изучения опыта войны
Заместитель министра обороны Украины встретился с представителями Института мира США, отметив ключевую роль Украины в обеспечении европейской безопасности и выразив намерение страны вступить в НАТО. Встреча также была посвящена текущим изменениям в украинском оборонном ведомстве, в частности, упорядочению военной помощи от стран-партнеров и повышению прозрачности оборонных закупок.
Ракетный удар по Киеву 23 января: один из пострадавших скончался в больнице
Пострадавший от ракетного обстрела в Киеве Михаил Донской в больнице. В результате полученных ранений мужчина находился в коме.
В Украине обязали клиники утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных: в "Слуге народа" отреагировали
Украинский закон, принятый в ноябре, предусматривает изъятие из криобанков сохраненных репродуктивных клеток погибших солдат. Это вызвало беспокойство среди женщин, однако в партии "Слуга народа" пообещали решить этот вопрос.
Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну
Новый мост через реку Десна вблизи Чернигова, Украина, строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост, который будет самым длинным через реку Десна (628 метров), имеет целью обеспечить сверхстойкость к трещинам.