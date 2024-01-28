За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка

Количество поджогов военкоматов в россии за полгода увеличилось вдвое, что может свидетельствовать о недоверии людей к обещанию властей не проводить новую волну мобилизации. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, 22 января российские власти сообщили, что с начала войны в рф было совершено 220 нападений на военкоматы. Другие данные свидетельствуют о 113 нападениях на военкоматы с 26 июля 2023 года.

В совокупности эти статистические данные свидетельствуют об удвоении количества поджогов комиссариатов за последние полгода. Увеличение нападений очень вероятно из-за усиления чувства недовольства войной среди российского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации. Некоторые из обвиняемых в совершении таких атак были обвинены в терроризме и государственной измене, - говорится в отчете.

Также в отчете отмечается, что директор Службы внешней разведки рф сергей нарышкин обвиняет виновных в поджогах якобы они действовали по указанию западных чиновников. Кроме того, аналитики указывают, что дальнейшая мобилизация противоречила бы обещаниям путина 14 декабря 2023 года на ежегодной пресс-конференция о том, что дальнейшей мобилизации не будет - нападения, скорее всего, свидетельствуют об отсутствии доверия к этому обещанию.

Напомним

Британская разведка отмечала, что несмотря на захват остатков отдельных населенных пунктов войсками рф на востоке Украины, москва так и не достигла значительных успехов.https://unn.ua/news/brytanska-rozvidka-viiskovi-zdobutky-rf-v-ukraini-stratehichno-nesuttievi