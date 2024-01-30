Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города
Киев • УНН
По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.
За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в ведомстве, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в белгородской области.
Первый боеприпас упал на ферму в постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелковое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.
По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в белгороде 20 апреля 2023 года.
Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в россии, а также свидетельствует о недостаточной подготовке,
Напомним
8 января во время утреннего обстрела Украины российские военные случайно "впустили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.
За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка28 январь 2024, 14:46 • 63327 просмотров
Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города
По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.
В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция
В Днепре правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной торговлей огнестрельного оружия и боеприпасов. Одного из участников группировки задержали при попытке продажи винтовки за 75 тысяч гривен. А всего они продали оружия на сумму 400 тысяч гривен.
Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика
В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.
"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы
Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.
На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака
Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.
Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов
В бюджете Харькова заложено более миллиарда гривен на реконструкцию 157 жилых домов, поврежденных во время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов. Город также рассчитывает закупить электробусы на 15 миллионов евро у международных партнеров, проведя тендер до конца 2024 года.
В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше
По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.
Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили
Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.
Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский
С начала года россия выпустила более 330 ракет и около 600 боевых беспилотников по украинским городам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль
Украина пока сохранит льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт-ч, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.