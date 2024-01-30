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Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города

Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 12:29  •  19865 просмотра

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По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.

За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в ведомстве, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в белгородской области.

Первый боеприпас упал на ферму в постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелковое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в белгороде 20 апреля 2023 года.

Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в россии, а также свидетельствует о недостаточной подготовке,

- говорится в обзоре.

Напомним

8 января во время утреннего обстрела Украины российские военные случайно "впустили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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