Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города

За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в ведомстве, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в белгородской области.

Первый боеприпас упал на ферму в постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелковое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в белгороде 20 апреля 2023 года.

Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в россии, а также свидетельствует о недостаточной подготовке, - говорится в обзоре.

Напомним

8 января во время утреннего обстрела Украины российские военные случайно "впустили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.



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