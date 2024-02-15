В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью

В Украине по всей стране объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке, передает УНН.

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Кроме того, с ночи в Черном море караулит фрегат "адмирал Макаров", носитель "Калибров". Есть информация, что он осуществил пуски ракет.

Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города