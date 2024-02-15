У Запоріжжі попередньо є влучання по об'єкту інфраструктури, є поранений - ОВА

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, є влучання по об'єкту інфраструктури, відомо про одну поранену людину, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

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"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - написав Федоров у Telegram.

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В Україні була масштабна повітряна тривога, пов’язана з ракетною небезпекою.