У Запоріжжі попередньо є влучання по об'єкту інфраструктури, є поранений - ОВА
Київ • УНН
Об'єкт інфраструктури в Запоріжжі зазнав ворожого удару, у результаті якого одна людина отримала поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації.
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, є влучання по об'єкту інфраструктури, відомо про одну поранену людину, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - написав Федоров у Telegram.
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