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Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 10:07  •  8080 просмотра

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19-летний парень умер в больнице после ранений, полученных во время нападения россиян на Херсон накануне, в результате которого также пострадали 14-летний ребенок и две женщины.

В больнице погиб 19-летний парень, который вчера получил ранения в результате российского удара по Херсону. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что вчера россияне снова обстреливали Херсон и жилые районы города в очередной раз оказались под вражеским огнем.

Среди травмированных был и 19-летний юноша. К сожалению, от полученных травм он скончался в реанимации. Из-за этих обстрелов травмирован и 14-летний ребенок. Также ранения получили две женщины 55 и 58 лет 
  Также ранения получили две женщины 55 и 58 лет 

- резюмировал глава ОВА. 

Прокудин также показал, как сейчас выглядит место прилета - посеченная снарядами детская площадка, выбитые окна, вырванные рамы балконов.

Напомним,

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 18 обстрелам российских войск, известно о погибшем человеке и 5 раненых, среди которых ребенок. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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