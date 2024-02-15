Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

В больнице погиб 19-летний парень, который вчера получил ранения в результате российского удара по Херсону. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что вчера россияне снова обстреливали Херсон и жилые районы города в очередной раз оказались под вражеским огнем.

Среди травмированных был и 19-летний юноша. К сожалению, от полученных травм он скончался в реанимации. Из-за этих обстрелов травмирован и 14-летний ребенок. Также ранения получили две женщины 55 и 58 лет

Также ранения получили две женщины 55 и 58 лет - резюмировал глава ОВА.

Прокудин также показал, как сейчас выглядит место прилета - посеченная снарядами детская площадка, выбитые окна, вырванные рамы балконов.

Напомним,

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 18 обстрелам российских войск, известно о погибшем человеке и 5 раненых, среди которых ребенок.