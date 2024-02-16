В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз

Армия рф за прошедшие сутки осуществила три ракетных удара по Запорожью, шесть человек получили ранения. В целом враг атаковал Запорожскую область из всех видов вооружения 172 раза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.

Рашисты били по Запорожской области из всех видов вооружения: зафиксировано 172 удара по 17 населенным пунктам - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Как отмечается, 118 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Волшебного, Красного, Левадного, Роботино, Каменского, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Военнослужащие рф осуществили 3 ракетных удара по Запорожью, 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки, Роботино и Степного, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Чаривному, Малиновке и Лобковому, а также скинули 2 авиаснаряда по Новодаровке.

"В результате атаки по Запорожью ранения получили 6 человек: мужчины 49, 57, 61 и 68 лет, а также женщины 50 и 51 лет", - сообщает ОВА.

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