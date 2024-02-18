По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 131 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры
Российские военные ночью атаковали объект инфраструктуры в Полтавской области с помощью ударных беспилотников, что вызвало пожар, который впоследствии удалось потушить.
Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения
Вражеские обстрелы и атаки беспилотников в Николаевской области повредили транспортную и портовую инфраструктуру в Очакове, но не нанесли ущерб гражданскому населению.
Воздушные силы сбили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 и приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34
Во время российской воздушной атаки украинские ПВО сбили 12 беспилотников "Шахид", 1 ракету Х-59 и 1 истребитель-бомбардировщик Су-34.
За минувшие сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 104 авиационных атак, 169 залповых обстрелов
рф нанесла более 100 воздушных и ракетных ударов по Украине.
За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки рф потеряла 1080 военнослужащих.
Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области
Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" отомстили за Авдеевку, подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции имени Максима Горького в волгограде, чтобы сорвать переброску военной техники через этот важный логистический узел.
Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал признать интересы безопасности как Украины, так и рф и найти политическое решение конфликта в Украине.
Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации
Украина и Швеция договорились о сотрудничестве в противодействии российским дезинформационным кампаниям.
Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля
Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.