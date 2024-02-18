По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 39 раз, известно об одной погибшей и 8 раненых людей, сообщил в воскресенье председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг направил 21 снаряд. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и типографию в Херсоне, медицинское учреждение в Херсонском районе.

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