У Херсоні лунають вибухи
Київ • УНН
За повідомленнями кореспондентів, у Херсоні були чутні вибухи, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
В Херсонському регіоні не була оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога наразі оголошена у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Переглянути мапу повітряних тривог можна за посиланням.
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