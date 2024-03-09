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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Окупанти влучили авіабомбою в будинок у Херсоні, внаслідок чого зафіксовано суттєві руйнування

Київ • УНН

 • 47816 перегляди

Російський авіаудар влучив у житловий будинок у Херсоні, поранивши 7-річну дитину та двох літніх людей, а також завдавши значних руйнувань.

Окупанти влучили авіабомбою в будинок у Херсоні, внаслідок чого зафіксовано суттєві руйнування

російські війська минулої доби здійснили обстріл населених пунктів у Херсонській області. Загарбники вгатили авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Херсоні: постраждали дитина та двоє літніх людей.

Про це передає начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє УНН.

Величезна вирва посеред двору й зруйнований будинок - наслідки нічної атаки на Херсон. Вчора вночі армія рф вдарила авіабомбою по місту. Снаряд впав біля п'ятиповерхівки, будинок зазнав суттєвих руйнувань. 

– ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Прокудіна, 7-річний хлопчик, який постраждав від обстрілу, під наглядом медиків.

Життю дитини нічого не загрожує

- проінформував керівник Херсонської ОВА.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у Херсоні через обстріл росіян поранений 7-річний хлопець.

Також відомо, що внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинули 2 людини, ще 2, у тому числі дитина, отримали поранення, а також були пошкоджені житлові будинки

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