У Херсоні через обстріл росіян поранений 7-річний хлопець
Київ • УНН
7-річний хлопчик отримав поранення, включаючи контузію, вибухову та черепно-мозкову травму внаслідок нещодавнього російського обстрілу в Херсоні, і наразі перебуває в лікарні.
7-річна дитина дістала поранення внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона, повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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Зазначається, що станом на тепер хлопчик ушпиталений.
Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
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