У Херсоні родина святкуючи 8 березня врятувалась від загибелі
Київ • УНН
Сім'я в Херсоні дивом уникла смерті, коли в їхню квартиру влучив ворожий снаряд через кілька хвилин після того, як вони вийшли відсвяткувати 8 березня на літню кухню.
У Херсоні одна з родин вирішила відсвяткувати 8 березня у літній кухні, ат таким чином врятувались від загибелі. Вони усі вийшли з будинку, в який за кілька хвилин прилетів ворожий снаряд. Про випадок розповіли У ДСНС Херсона, передає УНН.
Сім'я вирішила відсвяткувати 8 березня в літній кухні, та за мить ворожий снаряд прилетів в житловий будинок, з якого вони кілька хвилин по тому вийшли, дивом ніхто не постраждав. В одній з кімнат спалахнула пожежа.
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Рятувальники швидко прибули за викликом на пожежу, що спалахнула через обстріл. Ніхто з людей у будинку на момент обстрілу не перебував, однак, власниця будинку благала вогнеборців врятувати її домашню бібліотеку, яку вона збирала довгі роки.
Вогнеборці оперативно приборкали полум’я та врятували частину бібліотеки херсонки.
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