Чоловік на Херсонщині на смерть підірвався на залишеній окупантами вибухівці під час обробки землі
Київ • УНН
У селі Широка Балка Херсонської області місцевий житель загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, залишеному російськими військовими під час обробки землі 8 березня.
У селі Широка Балка Херсонської області місцевий житель загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, залишеному російськими військовими, під час обробки землі 8 березня, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади у Херсонській області під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.
"Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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