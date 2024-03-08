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Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли
В селе Широкая Балка Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, оставленном российскими военными во время обработки земли 8 марта.
Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок
Германия и Великобритания не позволят Путину разделить союзников Украины по оказанию военной поддержки, сохраняя невероятное единство и обсуждая разногласия за закрытыми дверями.
В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку ЕС Украины, которая мужественно отражает жестокую и незаконную агрессию России, и отстаивает будущее Украины в Европе.
российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ
Православная Церковь Украины обвиняет россию в систематическом нарушении религиозной свободы и преследовании духовенства и верующих, которые отказываются сотрудничать с оккупантами на оккупированных территориях Украины, в том числе через похищения, аресты, пытки, заключения и депортацию.
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В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие - у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики.
Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей
Сторонники Трампа используют искусственный интеллект для создания фальшивых изображений, на которых экс-президент окружен улыбающимися и смеющимися группами чернокожих избирателей, в явной попытке привлечь афроамериканскую поддержку в свою потенциальную президентскую кампанию 2024 года.
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь
Украинские партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Симферополь российской военной техники, которую захватчики планируют перебросить на фронт.
Силы обороны отбили еще три штурма россиян в районе Крынок - Гуменюк
За минувшие сутки украинские войска отбили три российских штурма вблизи Крынок в Херсонской области.
Умер Акира Торияма, создатель культового аниме-персонажа Dragon Ball
Акира Торияма, легендарный создатель аниме-сериала Dragon Ball, а также дизайнер известных видеоигр Dragon Quest и Chrono Trigger, умер в возрасте 68 лет из-за острой субдуральной гематомы.
В Скадовске прогремел взрыв - СМИ
Во временно оккупированном Скадовске утром 8 марта прогремел взрыв, о чем сообщили местные жители.