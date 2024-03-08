Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли

В селе Широкая Балка Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, оставленном российскими военными, во время обработки земли 8 марта, сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 8 марта около 10:30 в селе Широкая Балка Станиславской общины в Херсонской области во время обработки земли местный житель наткнулся на взрывное устройство, оставленное российскими военными.

"От сдетонирования взрывоопасного предмета мужчина погиб", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной