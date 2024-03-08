росіяни атакували село на Херсонщині попередньо з дрона, є загибла та поранений - ОВА
Київ • УНН
За даними української влади, внаслідок атаки російського безпілотника на село Ольгівка Херсонської області одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
Російські війська сьогодні вдарили по селу Ольгівка у Херсонські області. Попередньо, село атакували з безпілотника. Загинула одна людина, ще одна - поранена, повідомляє Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російські війська вдарили по Ольгівці Тягинської громади. Попередньо, село атакували з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, - травмований
Деталі
Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, армія рф обстріляла село Ольгівка Тягинської громади 8 березня близько 12:00. Але вказали, що удару був "попередньо, з мінометної зброї".
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).
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