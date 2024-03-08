россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

Российские войска сегодня ударили по селу Ольговка в Херсонской области. Предварительно, село атаковали с беспилотника. Погиб один человек, еще один - ранен, сообщает Херсонская областная прокуратура и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российские войска ударили по Ольговке Тягинской громады. Предварительно, село атаковали с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета пострадали два человека. От полученных ранений погибла 58-летняя женщина. Ее брат, 49 лет, - травмирован - написал Прокудин в Telegram.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, по данным следствия, армия рф обстреляла село Ольговка Тягинской общины 8 марта около 12:00. Но указали, что удар был "предварительно, из минометного оружия".

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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