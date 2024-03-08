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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели

В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 17:07  •  12761 просмотра

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Семья в Херсоне чудом избежала смерти, когда в их квартиру попал вражеский снаряд через несколько минут после того, как они вышли отпраздновать 8 марта на летнюю кухню.

В Херсоне одна из семей решила отпраздновать 8 марта в летней кухне, и таким образом спаслись от гибели. Они все вышли из дома, в который через несколько минут прилетел вражеский снаряд. О случае рассказали В ГСЧС Херсона, передает УНН.

Семья решила отпраздновать 8 марта в летней кухне, и через мгновение вражеский снаряд прилетел в жилой дом, из которого они несколько минут спустя вышли, чудом никто не пострадал. В одной из комнат вспыхнул пожар.

- рассказали в ГСЧС.

Детали

Спасатели быстро прибыли по вызову на пожар, вспыхнувший из-за обстрела. Никто из людей в доме на момент обстрела не находился, однако, владелица дома умоляла пожарных спасти ее домашнюю библиотеку, которую она собирала долгие годы.

Пожарные оперативно укротили пламя и спасли часть библиотеки херсонки.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня ударили по селу Ольговка в Херсонской области. Предварительно, село атаковали с беспилотника. Погиб один человек, еще один - ранен.

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