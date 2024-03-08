В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
Киев • УНН
Семья в Херсоне чудом избежала смерти, когда в их квартиру попал вражеский снаряд через несколько минут после того, как они вышли отпраздновать 8 марта на летнюю кухню.
В Херсоне одна из семей решила отпраздновать 8 марта в летней кухне, и таким образом спаслись от гибели. Они все вышли из дома, в который через несколько минут прилетел вражеский снаряд. О случае рассказали В ГСЧС Херсона, передает УНН.
Семья решила отпраздновать 8 марта в летней кухне, и через мгновение вражеский снаряд прилетел в жилой дом, из которого они несколько минут спустя вышли, чудом никто не пострадал. В одной из комнат вспыхнул пожар.
Детали
Спасатели быстро прибыли по вызову на пожар, вспыхнувший из-за обстрела. Никто из людей в доме на момент обстрела не находился, однако, владелица дома умоляла пожарных спасти ее домашнюю библиотеку, которую она собирала долгие годы.
Пожарные оперативно укротили пламя и спасли часть библиотеки херсонки.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня ударили по селу Ольговка в Херсонской области. Предварительно, село атаковали с беспилотника. Погиб один человек, еще один - ранен.
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