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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты попали авиабомбой в дом в Херсоне, в результате чего зафиксированы существенные разрушения

Оккупанты попали авиабомбой в дом в Херсоне, в результате чего зафиксированы существенные разрушения

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 08:11  •  12927 просмотра

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Российский авиаудар попал в жилой дом в Херсоне, ранив 7-летнего ребенка и двух пожилых людей, а также нанеся значительные разрушения.

российские войска за прошедшие сутки совершили обстрел населенных пунктов в Херсонской области. Захватчики всадили авиационной бомбой по многоэтажке в Херсоне: пострадали ребенок и двое пожилых людей.

Об этом передает начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает УНН.

Огромная воронка посреди двора и разрушенный дом - последствия ночной атаки на Херсон. Вчера ночью армия рф ударила авиабомбой по городу. Снаряд упал возле пятиэтажки, дом получил существенные разрушения. 

- говорится в сообщении.

Согласно информации Прокудина, 7-летний мальчик, пострадавший от обстрела, под наблюдением медиков.

Жизни ребенка ничего не угрожает

- проинформировал руководитель Херсонской ОГА.
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Напомним,

УНН сообщал, что в Херсоне из-за обстрела россиян ранен 7-летний мальчик.

Также известно, что в результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 2, в том числе ребенок, получили ранения, а также были повреждены жилые дома

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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