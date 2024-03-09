На Херсонщині через російські обстріли 2 людини загинули, ще 2 поранені, одна з них – дитина.
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинули 2 людини, ще 2, у тому числі дитина, отримали поранення, а також були пошкоджені житлові будинки.
Минулої доби окупанти обстрілювали на Херсонщині 19 населених пунктів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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Обстрілювали росіяни Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон.
Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, одна з них – дитина.
Ворог обстріляв 12 міст і селищ запоріжжя за добу, зафіксовано 323 удари09.03.24, 08:11 • 33064 перегляди