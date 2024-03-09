На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали на Херсонщине 19 населенных пунктов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 4 многоэтажки и 30 частных домов. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Детали

Обстреливали россияне Тягинку, Миловое, Качкаровку, Белозерку, Томарино, Михайловку, Ольговку, Гавриловку, Кизомыс, Антоновку, Веселое, Казацкое, Велетенское, Приозерное, Софиевку, Станислав, Садовое, Приднепровское и город Херсон.

Ночью враг ударил по Херсону из авиации. Было зафиксировано попадание авиабомбы в многоэтажку. Также в результате обстрелов в областном центре повреждено медицинское учреждение и припортовая инфраструктура.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в два админздания, детский сад, газопроводы, гаражное помещение и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения, один из них - ребенок.

Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара