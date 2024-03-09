Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

323 удара по 12 городам и селам Запорожской области нанесла армия РФ в течение суток, 8 марта. В частности, 67 беспилотников оккупанты применили по Запорожью, Гуляйполю, Новоданиловке, Левадному, Роботино, Малой Токмачке и Малиновке, а также атаковали из авиации, РЗСВ и артиллерии другие населенные пункты, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

249 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новопавловки, Преображенки, Левадного, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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