Ворог обстріляв 12 міст і селищ запоріжжя за добу, зафіксовано 323 удари
Київ • УНН
Російська армія здійснила 323 обстріли 12 населених пунктів Запорізької області, застосувавши 67 безпілотників, авіацію, РСЗВ та артилерію, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
323 удари по 12 містах та селах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби, 8 березня. Зокрема, 67 безпілотників окупанти застосували по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці, а також атакували з авіації, РЗСВ та артилерії інші населені пункти, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
249 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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