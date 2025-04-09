Сергей Борзов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27616 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания авианалета.

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В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина

Два человека погибли и еще несколько получили ранения, когда российские войска ночью атаковали жилые дома с помощью беспилотника "шахед" в Винницкой области.

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В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые

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В Винницкой области обломки "шахеда" повредили объект инфраструктуры

В Винницкой области осколками от противовоздушной обороны был поврежден объект инфраструктуры и вызван пожар, но пожар удалось ликвидировать без жертв.

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В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.

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