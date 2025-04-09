Сергей Борзов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной
администрации.
Правительство одобрило увольнение Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.
В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой областной военной администрации,
который призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания авианалета.
Два человека погибли и еще несколько получили ранения, когда российские войска ночью атаковали жилые дома с помощью беспилотника
"шахед" в Винницкой области.
Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.
В Винницкой области осколками от противовоздушной обороны был поврежден объект инфраструктуры и вызван пожар, но пожар удалось
ликвидировать без жертв.
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.