Правительство одобрило увольнение Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.
Правительство согласовало увольнение начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации
Также он добавил, что правительство сегодня назначило заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслану Величко-Трифонюк.
Справочно
Сергей Борзов возглавляет Винницкую облгосадминистрацию с 19 июня 2020 года. Председатель фракции "Слуга народа" в Винницком горсовете.