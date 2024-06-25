Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова
Київ • УНН
Уряд схвалив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.
Уряд погодив звільнення начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації
Також він додав, що уряд сьогодні призначив заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Руслану Величко-Трифонюк.
Довідково
Сергій Борзов очолює Вінницьку облдержадміністрацію з 19 червня 2020 року. Голова фракції "Слуга народу" у Вінницькій міськраді.