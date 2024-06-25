Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Винницкой областной государственной администрации Борзова Сергея Сергеевича. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.
Детали
Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению
Дополнение
Ранее, во вторник, 25 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателя Винницкой областной государственной администрации Борзова Сергея Сергеевича.
Справочно
Сергей Борзов возглавляет Винницкую облгосадминистрацию с 19 июня 2020 года. Председатель фракции "Слуга народа" в Винницком горсовете.