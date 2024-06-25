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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова

Київ • УНН

 • 20616 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.

Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова

Президент України Володимир зеленський звільнив голову Вінницької обласної державної адміністрації Борзова Сергія Сергійовича. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави. 

Деталі 

Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою

- йдеться в указі №380/2024

Доповнення

Раніше, у вівторок, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної державної адміністрації Борзова Сергія Сергійовича.

Довідково 

Сергій Борзов очолює Вінницьку облдержадміністрацію з 19 червня 2020 року. Голова фракції "Слуга народу" у Вінницькій міськраді.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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