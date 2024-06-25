Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.
Президент України Володимир зеленський звільнив голову Вінницької обласної державної адміністрації Борзова Сергія Сергійовича. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.
Деталі
Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою
Доповнення
Раніше, у вівторок, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної державної адміністрації Борзова Сергія Сергійовича.
Довідково
Сергій Борзов очолює Вінницьку облдержадміністрацію з 19 червня 2020 року. Голова фракції "Слуга народу" у Вінницькій міськраді.