Поссорились из-за беседки? Экс-глава Винницкой ОГА Борзов попал в скандал с избиением мужчины во время отдыха
Киев • УНН
Бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов якобы ударил мужчину во время отдыха – соответствующее видео распространилось в сети. Полиция Винницкой области проводит проверку, Борзов не комментирует инцидент.
Бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов оказался в центре громкого конфликта: в сети появилось видео, где он во время отдыха якобы ударил мужчину прямо перед ребенком. Событие вызвало широкий резонанс, однако официального комментария от Борзова пока нет. Видео распространили в соцсетях и Телеграм-каналах, полиция Винницкой области сейчас проверяет информацию и устанавливает детали, пишет УНН.
Детали
На видео видно, как после словесной перепалки Борзов следует за мужчиной и толкает его.
По сообщениям очевидцев, как пишут местные издания, инцидент произошел на месте отдыха. Конфликт якобы возник из-за беседки, которую компания отдыхающих заняла раньше. По словам свидетелей, Борзов находился в состоянии алкогольного опьянения и начал высказывать претензии. Когда же люди отказались освободить место, он перешел к угрозам, ссылаясь на свои бывшие полномочия.
Полиция Винницкой области уже отреагировала.
По факту конфликтной ситуации, видео о которой начало распространяться по социальным сетям и телеграм-каналам, полиция проводит проверку. Информация о происшествии зарегистрирована, все обстоятельства устанавливаются
