Поссорились из-за беседки? Экс-глава Винницкой ОГА Борзов попал в скандал с избиением мужчины во время отдыха

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 30030 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 55154 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 97713 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 113853 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 63360 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 125816 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46625 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 83469 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52969 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107797 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 211013 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 210750 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 200410 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 197225 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 191538 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 30030 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 97713 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 113853 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 71120 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 125816 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 1772 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 20710 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 24054 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 39050 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 83469 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс

Поссорились из-за беседки? Экс-глава Винницкой ОГА Борзов попал в скандал с избиением мужчины во время отдыха

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов якобы ударил мужчину во время отдыха – соответствующее видео распространилось в сети. Полиция Винницкой области проводит проверку, Борзов не комментирует инцидент.

Поссорились из-за беседки? Экс-глава Винницкой ОГА Борзов попал в скандал с избиением мужчины во время отдыха

Бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов оказался в центре громкого конфликта: в сети появилось видео, где он во время отдыха якобы ударил мужчину прямо перед ребенком. Событие вызвало широкий резонанс, однако официального комментария от Борзова пока нет. Видео распространили в соцсетях и Телеграм-каналах, полиция Винницкой области сейчас проверяет информацию и устанавливает детали, пишет УНН.

Детали

На видео видно, как после словесной перепалки Борзов следует за мужчиной и толкает его.

По сообщениям очевидцев, как пишут местные издания, инцидент произошел на месте отдыха. Конфликт якобы возник из-за беседки, которую компания отдыхающих заняла раньше. По словам свидетелей, Борзов находился в состоянии алкогольного опьянения и начал высказывать претензии. Когда же люди отказались освободить место, он перешел к угрозам, ссылаясь на свои бывшие полномочия.

Полиция Винницкой области уже отреагировала.

По факту конфликтной ситуации, видео о которой начало распространяться по социальным сетям и телеграм-каналам, полиция проводит проверку. Информация о происшествии зарегистрирована, все обстоятельства устанавливаются

— говорится в сообщении правоохранителей.

Мобилизация экс-полицейского на Закарпатье: Омбудсмен вмешался в общественно-резонансное дело28.08.25, 14:32 • 6481 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Сергей Борзов
Крым
Киев