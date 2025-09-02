Поссорились из-за беседки? Экс-глава Винницкой ОГА Борзов попал в скандал с избиением мужчины во время отдыха

Бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов оказался в центре громкого конфликта: в сети появилось видео, где он во время отдыха якобы ударил мужчину прямо перед ребенком. Событие вызвало широкий резонанс, однако официального комментария от Борзова пока нет. Видео распространили в соцсетях и Телеграм-каналах, полиция Винницкой области сейчас проверяет информацию и устанавливает детали, пишет УНН.

На видео видно, как после словесной перепалки Борзов следует за мужчиной и толкает его.

По сообщениям очевидцев, как пишут местные издания, инцидент произошел на месте отдыха. Конфликт якобы возник из-за беседки, которую компания отдыхающих заняла раньше. По словам свидетелей, Борзов находился в состоянии алкогольного опьянения и начал высказывать претензии. Когда же люди отказались освободить место, он перешел к угрозам, ссылаясь на свои бывшие полномочия.

Полиция Винницкой области уже отреагировала.

По факту конфликтной ситуации, видео о которой начало распространяться по социальным сетям и телеграм-каналам, полиция проводит проверку. Информация о происшествии зарегистрирована, все обстоятельства устанавливаются