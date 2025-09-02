Посварились через альтанку? Ексглава Вінницької ОДА Борзов потрапив у скандал з побиттям чоловіка під час відпочинку

$41.370.05
29520 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
54518 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
96957 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 113125 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 63011 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125398 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46496 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83282 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52945 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107754 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 210574 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 210300 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 199956 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 196792 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 191082 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 29520 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 96957 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 113125 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 70845 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125398 перегляди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 1388 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 20517 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 23865 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 38878 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 83282 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Посварились через альтанку? Ексглава Вінницької ОДА Борзов потрапив у скандал з побиттям чоловіка під час відпочинку

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Колишній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов нібито вдарив чоловіка під час відпочинку - відповідне відео поширилося в мережі. Поліція Вінниччини проводить перевірку, Борзов не коментує інцидент.

Посварились через альтанку? Ексглава Вінницької ОДА Борзов потрапив у скандал з побиттям чоловіка під час відпочинку

Колишній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов опинився в центрі гучного конфлікту: у мережі з’явилося відео, де він під час відпочинку нібито вдарив чоловіка прямо перед дитиною. Подія викликала широкий резонанс, однак офіційного коментаря від Борзова наразі немає. Відео поширили у соцмережах та Телеграм-каналах, поліція Вінничини наразі перевіряє інформацію та встановлює деталі, пише УНН.

Деталі

На відео видно, як після словесної суперечки Борзов слідує за чоловіком та штовхає його.

За повідомленнями очевидців, як пишуть місцеві видання, інцидент стався на місці відпочинку. Конфлікт нібито виник через альтанку, яку компанія відпочивальників зайняла раніше. За словами свідків, Борзов перебував у стані алкогольного сп’яніння та почав висловлювати претензії. Коли ж люди відмовилися звільнити місце, він перейшов до погроз, посилаючись на свої колишні повноваження.

Поліція Вінницької області вже відреагувала.

За фактом конфліктної ситуації, відео про яку почало ширитися соціальними мережами та телеграм-каналами, поліція проводить перевірку. Інформація про подію зареєстрована, усі обставини встановлюються

— йдеться в повідомленні правоохоронців.

Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу28.08.25, 14:32 • 6481 перегляд

Степан Гафтко

Сергій Борзов
Крим
Київ