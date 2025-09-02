Посварились через альтанку? Ексглава Вінницької ОДА Борзов потрапив у скандал з побиттям чоловіка під час відпочинку
Київ • УНН
Колишній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов нібито вдарив чоловіка під час відпочинку - відповідне відео поширилося в мережі. Поліція Вінниччини проводить перевірку, Борзов не коментує інцидент.
Колишній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов опинився в центрі гучного конфлікту: у мережі з’явилося відео, де він під час відпочинку нібито вдарив чоловіка прямо перед дитиною. Подія викликала широкий резонанс, однак офіційного коментаря від Борзова наразі немає. Відео поширили у соцмережах та Телеграм-каналах, поліція Вінничини наразі перевіряє інформацію та встановлює деталі, пише УНН.
Деталі
На відео видно, як після словесної суперечки Борзов слідує за чоловіком та штовхає його.
За повідомленнями очевидців, як пишуть місцеві видання, інцидент стався на місці відпочинку. Конфлікт нібито виник через альтанку, яку компанія відпочивальників зайняла раніше. За словами свідків, Борзов перебував у стані алкогольного сп’яніння та почав висловлювати претензії. Коли ж люди відмовилися звільнити місце, він перейшов до погроз, посилаючись на свої колишні повноваження.
Поліція Вінницької області вже відреагувала.
За фактом конфліктної ситуації, відео про яку почало ширитися соціальними мережами та телеграм-каналами, поліція проводить перевірку. Інформація про подію зареєстрована, усі обставини встановлюються
Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу28.08.25, 14:32 • 6481 перегляд