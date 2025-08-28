Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу

На Закарпатті суспільний резонанс викликала мобілізація колишнього поліцейського Івана Білецького, якого, за повідомленнями у соцмережах, зупинили невідомі у балаклавах та доставили до ТЦК. Інцидент набув широкого розголосу після публікації відео, на якому, нібито, застосовувалась фізична сила. Про це повідомив у Facebook Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков, пише УНН.

За словами Крючкова, ситуація потребує ретельного розслідування.

Ми направили листи до керівництва ГУНП у Закарпатській області та Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку з вимогою встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку – повідомив Крючков.

Раніше Білецький став відомим після того, як передав у публічний простір відео дій працівників ТЦК щодо ветерана з інвалідністю. Завдяки оперативному втручанню Крючкова та сприянню керівництва Ужгородського ТЦК працівники центру публічно вибачилися перед ветераном, а активна ветеранська спільнота Закарпаття підтримала постраждалого.

Як наголошує омбудсмана Дмитро Лубінець, мобілізаційні заходи мають проводитися лише з дотриманням законодавства та прав людини.

Затримання можливе лише представниками правоохоронних органів і за наявності законних підстав. Інакше такі дії можуть мати ознаки злочину, пов’язаного з незаконним позбавленням волі – заявив Лубінець.

Наразі очікуються офіційні відповіді від керівництва ГУНП та ВСП. Парламентський контроль триває, і за результатами перевірки будуть вжиті додаткові заходи реагування.

