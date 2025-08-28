Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 2486 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 29041 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 57611 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 58288 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 91413 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 67643 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 76401 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 195898 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90685 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55288 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
34%
754мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 43341 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 41246 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 11963 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 19068 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 37732 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 112702 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 114809 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 195904 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 175818 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 178025 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 77157 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 109599 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 112353 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 108542 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 141360 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Мобілізація колишнього поліцейського Івана Білецького на Закарпатті викликала резонанс через повідомлення про застосування сили. Уповноважений ВР з прав людини розпочав розслідування інциденту.

Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу

На Закарпатті суспільний резонанс викликала мобілізація колишнього поліцейського Івана Білецького, якого, за повідомленнями у соцмережах, зупинили невідомі у балаклавах та доставили до ТЦК. Інцидент набув широкого розголосу після публікації відео, на якому, нібито, застосовувалась фізична сила. Про це повідомив у Facebook Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков, пише УНН.

Деталі

За словами Крючкова, ситуація потребує ретельного розслідування. 

На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини25.08.25, 14:50 • 6268 переглядiв

Ми направили листи до керівництва ГУНП у Закарпатській області та Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку з вимогою встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку

– повідомив Крючков.

Раніше Білецький став відомим після того, як передав у публічний простір відео дій працівників ТЦК щодо ветерана з інвалідністю. Завдяки оперативному втручанню Крючкова та сприянню керівництва Ужгородського ТЦК працівники центру публічно вибачилися перед ветераном, а активна ветеранська спільнота Закарпаття підтримала постраждалого.

Як наголошує омбудсмана Дмитро Лубінець, мобілізаційні заходи мають проводитися лише з дотриманням законодавства та прав людини. 

Затримання можливе лише представниками правоохоронних органів і за наявності законних підстав. Інакше такі дії можуть мати ознаки злочину, пов’язаного з незаконним позбавленням волі

– заявив Лубінець. 

Наразі очікуються офіційні відповіді від керівництва ГУНП та ВСП. Парламентський контроль триває, і за результатами перевірки будуть вжиті додаткові заходи реагування.

Конфлікт під час мобілізації в Одесі: з'явилась реакція ТЦК на інцидент24.08.25, 14:23 • 4418 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Закарпатська область
Верховна Рада України