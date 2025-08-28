Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу
Київ • УНН
Мобілізація колишнього поліцейського Івана Білецького на Закарпатті викликала резонанс через повідомлення про застосування сили. Уповноважений ВР з прав людини розпочав розслідування інциденту.
На Закарпатті суспільний резонанс викликала мобілізація колишнього поліцейського Івана Білецького, якого, за повідомленнями у соцмережах, зупинили невідомі у балаклавах та доставили до ТЦК. Інцидент набув широкого розголосу після публікації відео, на якому, нібито, застосовувалась фізична сила. Про це повідомив у Facebook Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков, пише УНН.
Деталі
За словами Крючкова, ситуація потребує ретельного розслідування.
Ми направили листи до керівництва ГУНП у Закарпатській області та Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку з вимогою встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку
Раніше Білецький став відомим після того, як передав у публічний простір відео дій працівників ТЦК щодо ветерана з інвалідністю. Завдяки оперативному втручанню Крючкова та сприянню керівництва Ужгородського ТЦК працівники центру публічно вибачилися перед ветераном, а активна ветеранська спільнота Закарпаття підтримала постраждалого.
Як наголошує омбудсмана Дмитро Лубінець, мобілізаційні заходи мають проводитися лише з дотриманням законодавства та прав людини.
Затримання можливе лише представниками правоохоронних органів і за наявності законних підстав. Інакше такі дії можуть мати ознаки злочину, пов’язаного з незаконним позбавленням волі
Наразі очікуються офіційні відповіді від керівництва ГУНП та ВСП. Парламентський контроль триває, і за результатами перевірки будуть вжиті додаткові заходи реагування.
