Эксклюзив
11:21 • 2592 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
07:27 • 29190 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 57737 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 58406 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 91517 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 67699 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 76427 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 196006 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90689 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55291 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
Мобилизация экс-полицейского на Закарпатье: Омбудсмен вмешался в общественно-резонансное дело

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Мобилизация бывшего полицейского Ивана Билецкого на Закарпатье вызвала резонанс из-за сообщений о применении силы. Уполномоченный ВР по правам человека начал расследование инцидента.

Мобилизация экс-полицейского на Закарпатье: Омбудсмен вмешался в общественно-резонансное дело

В Закарпатье общественный резонанс вызвала мобилизация бывшего полицейского Ивана Билецкого, которого, по сообщениям в соцсетях, остановили неизвестные в балаклавах и доставили в ТЦК. Инцидент получил широкую огласку после публикации видео, на котором, якобы, применялась физическая сила. Об этом сообщил в Facebook Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков, пишет УНН.

Детали

По словам Крючкова, ситуация требует тщательного расследования.

На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства25.08.2025, 14:50 • 6268 просмотров

Мы направили письма руководству ГУНП в Закарпатской области и Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка с требованием установить лиц на видео, проверить правомерность их действий и дать надлежащую правовую оценку

– сообщил Крючков.

Ранее Билецкий стал известен после того, как передал в публичное пространство видео действий работников ТЦК в отношении ветерана с инвалидностью. Благодаря оперативному вмешательству Крючкова и содействию руководства Ужгородского ТЦК работники центра публично извинились перед ветераном, а активное ветеранское сообщество Закарпатья поддержало пострадавшего.

Как отмечает омбудсмен Дмитрий Лубинец, мобилизационные мероприятия должны проводиться только с соблюдением законодательства и прав человека.

Задержание возможно только представителями правоохранительных органов и при наличии законных оснований. Иначе такие действия могут иметь признаки преступления, связанного с незаконным лишением свободы

– заявил Лубинец.

Сейчас ожидаются официальные ответы от руководства ГУНП и ВСП. Парламентский контроль продолжается, и по результатам проверки будут приняты дополнительные меры реагирования.

Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент24.08.2025, 14:23 • 4418 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Закарпатская область
Верховная Рада