Мобилизация экс-полицейского на Закарпатье: Омбудсмен вмешался в общественно-резонансное дело

В Закарпатье общественный резонанс вызвала мобилизация бывшего полицейского Ивана Билецкого, которого, по сообщениям в соцсетях, остановили неизвестные в балаклавах и доставили в ТЦК. Инцидент получил широкую огласку после публикации видео, на котором, якобы, применялась физическая сила. Об этом сообщил в Facebook Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков, пишет УНН.

Детали

По словам Крючкова, ситуация требует тщательного расследования.

На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства

Мы направили письма руководству ГУНП в Закарпатской области и Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка с требованием установить лиц на видео, проверить правомерность их действий и дать надлежащую правовую оценку – сообщил Крючков.

Ранее Билецкий стал известен после того, как передал в публичное пространство видео действий работников ТЦК в отношении ветерана с инвалидностью. Благодаря оперативному вмешательству Крючкова и содействию руководства Ужгородского ТЦК работники центра публично извинились перед ветераном, а активное ветеранское сообщество Закарпатья поддержало пострадавшего.

Как отмечает омбудсмен Дмитрий Лубинец, мобилизационные мероприятия должны проводиться только с соблюдением законодательства и прав человека.

Задержание возможно только представителями правоохранительных органов и при наличии законных оснований. Иначе такие действия могут иметь признаки преступления, связанного с незаконным лишением свободы – заявил Лубинец.

Сейчас ожидаются официальные ответы от руководства ГУНП и ВСП. Парламентский контроль продолжается, и по результатам проверки будут приняты дополнительные меры реагирования.

Конфликт во время мобилизации в Одессе: появилась реакция ТЦК на инцидент