В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина

Еще один человек стал жертвой ночной атаки российских войск на жилые дома в Винницкой области - количество погибших возросло до двух, сообщил в пятницу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

К сожалению, в результате ночной атаки в Винницкой области умер еще один человек - сообщил Борзов в Telegram.

Детали

По словам Борзова, ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам.

"Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте. Только что стало известно, что в больнице умерла женщина", - отметил он.

Напомним

В Винницкой области во время воздушной тревоги "шахед" попал в жилой дом. Сообщалось, что один человек погиб, еще четверо ранены.