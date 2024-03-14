В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые
Киев • УНН
Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.
В Винницкой области есть попадание вражеского БпЛА в жилой дом. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Борзов, передает УНН.
Детали
По его данным, три человека госпитализированы, на месте работают все службы.
Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!
Дополнение
В Винницкой области объявлена воздушная тревога. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении "шахедов" на севере Винницкой области.
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