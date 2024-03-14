В Воздушных силах заявили об атаке "шахедов" на Николаевщину

Оккупанты запустили "шахеды" в направлении Николаевской области. В Воздушных силах сообщили об опасности, передает УНН.

"Атака "шахедов" на Николаевщину с юга! Курс - северо-западный! "Шахеды" с Херсонщины на Николаевщину, курс западный", - говорится в сообщении.

В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

Кроме того, несколько групп "шахедов" зафиксировано на севере Херсонщины движутся вдоль границы Херсонской. Днепропетровской областей в западном направлении.