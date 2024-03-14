В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

В Николаевской области ночью уничтожили два вражеских ударных дрона типа Shahed, а 13 марта российские войска обстреляли несколько населенных пунктов региона из артиллерии, в том числе Очаков, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"В ночь на 14 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", - написал Ким в Telegram.

По его словам, вчера, 13 марта, в 13:14 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.

Также вчера, 13 марта, в 14:14, 20:12 и 20:18 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады.

Кроме того, днем, 13 марта, в 14:57 под вражескими артиллерийскими обстрелами находился город Очаков Очаковской громады.

Пострадавших во всех трех случаях, по его словам, нет.

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