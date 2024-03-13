В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  10734 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  111213 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  115523 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  116953 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  123992 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127147 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123523 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114703 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114442 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105391 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Новости по теме
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

  •  10478 просмотра
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

  •  10120 просмотра
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

  •  12225 просмотра
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

  •  12997 просмотра
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

  •  13904 просмотра
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

  •  14725 просмотра
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

  •  16678 просмотра
Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

  •  16529 просмотра
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

  •  14044 просмотра
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

  •  15079 просмотра

Популярные

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  61833 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

  •  75051 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

  •  45496 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

  •  48616 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

  •  51396 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  136177 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  163466 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  195255 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  279100 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  277637 просмотра

В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.

Война •   •  10478 просмотра
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.

Киев •   •  10120 просмотра
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

политика •   •  12225 просмотра
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

Беспилотник атаковал здание фбс в белгороде, что в россии. В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна.

Война •   •  12997 просмотра
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

Российские силовики провели обыски в Бахчисарае и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Война •   •  13904 просмотра
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Война •   •  14725 просмотра
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.

Война •   •  16678 просмотра
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

Российские атаки ночью разрушили многоэтажки в Сумах, Мирнограде и Кривом Роге. Три человека пропали без вести в Сумах, в Мирнограде погибли два человека, еще четверо - в Кривом Роге.

Война •   •  16529 просмотра
Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россия утверждает, что перехватила и уничтожила 58 беспилотников над 6 областями, включая белгородскую, брянскую, воронежскую, курскую, ленинградскую и рязанскую.

Война •   •  14044 просмотра
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

За сутки россияне 405 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, ранив двух пожилых женщин в Гуляйполе.

Война •   •  15079 просмотра
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых