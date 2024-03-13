В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Николаевской области 12 марта вечером в результате вражеского артиллерийского обстрела были повреждены жилые дома в селе Дмитровка, российские войска также обстреляли акваторию Очаковской громады, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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По словам Кима, вчера, 12 марта, в 20:38 и в 22:02 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. "В результате чего в селе Дмитровка повреждены жилые дома. Пострадавших нет", - отметил он.

Также вчера в 23:58 враг наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, указал Ким.

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