Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА
Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения
На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом
Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде
Беспилотник атаковал здание фбс в белгороде, что в россии. В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна.
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа
Российские силовики провели обыски в Бахчисарае и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.
Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД
Российские атаки ночью разрушили многоэтажки в Сумах, Мирнограде и Кривом Роге. Три человека пропали без вести в Сумах, в Мирнограде погибли два человека, еще четверо - в Кривом Роге.
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь
россия утверждает, что перехватила и уничтожила 58 беспилотников над 6 областями, включая белгородскую, брянскую, воронежскую, курскую, ленинградскую и рязанскую.
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых
За сутки россияне 405 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, ранив двух пожилых женщин в Гуляйполе.