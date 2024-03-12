На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

Украинские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре ударных дрона типа Shahed в Николаевской области, а вражеская артиллерия за прошедшие сутки неоднократно обстреливала Очаков и Очаковскую громаду, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 12 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136"", - указал Ким в Telegram.

По его словам, также вчера, 11 марта, в 10:35, 16:45 и сегодня ночью, 12 марта, в 01:41 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера, 11 марта, в 16:05 под вражескими артиллерийскими обстрелами находился город Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб