На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khesa-shakhed-136Шахед-136
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  58298 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  112212 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
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8 марта 2024, 12:31  •  177675 просмотра

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Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  270061 просмотра

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  270061 просмотра

На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

12 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Shahed в Николаевской области, а вражеская артиллерия неоднократно обстреливала Очаков и громаду, но без жертв.

Война •   •  13470 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.

Война •   •  13465 просмотра
На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

НАПК начало расследование относительно возможного конфликта интересов главы ФГВФЛ Светланы Рекрут, которая в 2022-2023 годах использовала для своих многочисленных зарубежных поездок автомобили, принадлежавшие банку, который находится в процессе ликвидации.

Криминал и ЧП •   •  58298 просмотра
Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 13 частных домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, еще один частный дом и автомобиль, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Война •   •  15057 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

Российские войска совершили ночную атаку на юг Украины с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-131/136" и ракеты Х-59 с Черного моря, но украинская ПВО успешно перехватила и уничтожила цели.

Война •   •  15262 просмотра
Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Компании, которые исправно платят налоги, все равно сталкиваются с фискальным давлением.

Экономика •   •  100526 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину.

Война •   •  44591 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы Украины сообщают о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  45537 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.

Война •   •  37869 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.

Война •   •  35026 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света