В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину, сообщили во вторник в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов