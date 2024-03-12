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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину.

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В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы Украины сообщают о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях.

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Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.

Война •   •  38022 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.

Война •   •  35165 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 8 ракетных, 114 авиационных ударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, нанеся ущерб в нескольких областях.

Война •   •  32326 просмотра
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

российская авиация разбомбила жилой дом в Купянске Харьковской области, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  31848 просмотра
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

российская пропаганда распространяет фейковую новость о массовой мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства на Волыни, используя устаревшую и манипулированную информацию.

Общество •   •  34548 просмотра
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

На нефтебазе в нижегородской области рф вспыхнул пожар после того, как ее атаковали беспилотники.

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Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар