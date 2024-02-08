В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов
Киев • УНН
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.
Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БпЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает УНН.
Детали
По его данным, огонь удалось локализовать.
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В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.
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