В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов

8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.