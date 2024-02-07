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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

Киев • УНН

 • 48292 просмотра

Пожар на подземном газопроводе и в техническом здании в Николаеве возник из-за атаки россии с использованием БПЛА "Shahed-136/131" и ракет воздушного базирования.

Из-за  атаки рф на Николаев на участке подземного газопровода произошло возгорание, на территории инфраструктурного объекта возник пожар технического сооружения. Сейчас возгорание локализовано. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По словам Виталия Кима, ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены три БпЛА типа "Shahed-136/131".

Николаев. Утром, 7 февраля, враг атаковал город БпЛА типа "Shahed-136/131" и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов

- написал Ким.

Также он уточнил, что на участке подземного газопровода произошло возгорание. По его словам, кроме того, на территории инфраструктурного объекта повреждено техническое сооружение, возник пожар. В настоящее время возгорание локализовано.

Напомним,

В Николаеве умер мужчина, которого после обстрела госпитализировали с ранениями. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, у пострадавшего были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.

Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия07.02.24, 09:26 • 30801 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vitalii-kimВиталий Ким
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikolaevНиколаев

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