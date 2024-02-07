Атака рф на Миколаїв: чоловік, якого госпіталізували з пораненнями, помер
Київ • УНН
Чоловік помер у реанімації в Миколаєві від важких мінно-вибухових та черепно-мозкових травм, отриманих під час російського обстрілу міста.
У Миколаєві помер чоловік, якого після обстрілу госпіталізували з пораненнями. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"... чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма", - повідомив міський голова.
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Раніше Сєнкевич повідомив, що у результаті атаки рф на Миколаїв пошкоджені житлові будинки, є поранені, одна людина госпіталізована.
рф розпочала масштабні ракетні обстріли кількох українських міст: що відомо07.02.24, 06:50 • 40807 переглядiв